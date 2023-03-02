В Динском районе здание получило статус памятника архитектуры

В реестр объектов культурного наследия включили «Здание общественного назначения», расположенное в центре станицы Нововеличковской Динского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ранее «Здание общественного назначения» имело историко-культурную ценность. После проведения экспертизы его включили в реестр объектов культурного наследия, утвердили границы территории и предмет охраны — особенности, подлежащие обязательному сохранению.

«Здание общественного назначения» — образец эклектической архитектуры, имевшей распространение в конце XIX — начале XX вв. Часть станицы, где находится этот объект, была местом общественного притяжения — административным, духовным и культурным центром.

Сначала в здании находился суд, а в советский период — клуб. В дореволюционном здании размещались детская музыкальная школа, сейчас — детская школа искусств.

Тат Гаспарян

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