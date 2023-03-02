Oppo разложила новинки

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие устройства и комплектующие китайский вендор представил на MWC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oppo Фото: Oppo

Новый складной флагман представила компания Oppo на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Find N2 Flip — это первая вертикально складывающаяся модель китайского вендора.

Среди конкурентов эта раскладушка выделяется самым большим внешним дисплеем — 3,26 дюйма по диагонали. К тому же инженеры выбрали для этого экрана вертикальную ориентацию, что заметно удобнее в использовании. Было бы здорово еще поменять его местами с блоком камер. Ведь последний оказывается справа, если закрыть смартфон из разложенного состояния. Для пользователей-правшей, которых просто больше, это неудобно. Приходится переворачивать раскладушку.

Основная складная AMOLED-панель Find N2 Flip достигает приличных 6,8 дюймов. Она может похвастать частотой обновления кадра до 120 Гц, поддержкой стандарта HDR10+ и яркостью 1600 нит. Внешний экран обновлять картинку может не быстрее чем 60 раз в секунду. На борту новинки чипсет Dimensity 9000+. Также разработчики предусмотрели три конфигурации памяти: 8+256 ГБ, 12+256 ГБ и 16+512 ГБ. Аккумулятор емкостью 4300 мАч поддерживает фирменную быструю зарядку SuperVOOC. В комплекте идет соответствующий адаптер с мощностью 44W.

В основном блоке камер два сенсора: Sony IMX890 на 50 Мп и Sony IMX355 на 8 Мп с широким углом обзора 112 градусов. Разрешение селфи-камеры на внутреннем дисплее составляет 32 Мп. За обработку снимков и видео отвечает фирменный нейронный процессор MariSilicon X. Вместе с ним над качеством фотографий в Find N2 Flip трудится система обработки изображений Hasselblad.

Кроме дебютной раскладушки Oppo показала на своем стенде на выставке MWC флагманский Find N2, аксессуары к этим смартфонам, а также свой первый Wi-Fi-роутер, трекер Zero-Power Tag, аудиочип MariSilicon Y, семейное устройство для мониторинга здоровья ОHealth H1, очки дополненной реальности Oppo Air Glass 2 и еще несколько технологических разработок.