Агрохолдинг «СТЕПЬ» на Gulfood-2023 заключил контракты на поставки 250 тысяч тонн зерна

В ходе деловых мероприятий выставки Gulfood-2023 представители Торгового дома Агрохолдинга «СТЕПЬ» заключили договоры экспортных поставок на общий объем 250 тыс. тонн зерновых культур, в том числе пшеницы – 200 тыс. тонн, кукурузы – 50 тыс. тонн. В течение года Агрохолдинг будет осуществлять поставки пшеницы и кукурузы партнерам на мукомольные комбинаты в Сенегале (Западная Африка). Подписание контрактов состоялось в конце февраля в Дубае в рамках GulFood – международной выставки продуктов, напитков и продовольственного сырья стран Персидского Залива и Ближнего Востока.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Агрохолдинга СТЕПЬ Фото: предоставлено пресс-службой Агрохолдинга СТЕПЬ

Делегация направления трейдинга нишевыми культурами «СТЕПИ» – компании «Агрокультура-СТ» – также провела в рамках выставки удачные переговоры с турецкими и арабскими партнерами. В результате диалога были заключены новые контракты на экспортные поставки нишевых культур в период 2023-2024гг.

В портфель экспортной продукции Агрохолдинга «СТЕПЬ» входят: пшеница и другие зерновые сельхозкультуры, широкий ассортимент нишевых культур - горох, нут, горчица, кориандр, рапс и прочие - а также бакалейная продукция и сахар.

Агрохолдинг «СТЕПЬ» ежегодно принимает участие в GulFood, которая традиционно проходит в 20-х числах февраля. В этом году делегация была представлена 20 сотрудниками трейдингового направления. Мероприятие является одним из наиболее авторитетных международных событий в сфере Food & Beverage. На выставочных площадях объемом около 130 тыс. кв.м представлены крупнейшие мировые бренды – более 5 тыс. компаний из 125 стран мира. В среднем выставку посещают около 100 тыс. делегатов из 185 стран.

Андрей Недужко, генеральный директор Агрохолдинга «СТЕПЬ»:

«Развитие международного агротрейдинга - одна из наших стратегических целей. Трейдинговая команда Агрохолдинга «СТЕПЬ» активно работает над расширением ассортимента и географии экспорта, а также увеличением экспортных объемов. Мы высоко оцениваем результаты деловых переговоров на GulFood-2023 и видим потенциал для дальнейшего развития. Агрохолдинг принимает участие во всех крупных международных отраслевых мероприятиях и событиях, что позволяет выстраивать эффективную бизнес-коммуникацию с партнерами, расширять пул клиентов и выходить на новые международные рынки».

СПРАВОЧНО Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»