В Ростовской области 10,7 тыс. медработников получат специальную соцвыплату

Отделение социального фонда России по Ростовской области с начала текущего года назначило специальную социальную выплату для 10,7 тыс. медработников. На данные цели направлено 86,1 млн руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства предназначены для работников первичного звена здравоохранения, центральных, районных, участковых больниц и медиков скорой помощи. Выплаты варьируются в размере 4,5 тыс. руб. до 18,5 тыс. руб. в зависимости от категории специалиста и места работы.

Оператором выступает Отделение социального фонда России по Ростовской области. Средства выплачиваются в соответствии с реестрами, составленными медучреждениями. Деньги переводят на счет, реквизиты которого также представляет медицинская организация.

Анастасия Назарова