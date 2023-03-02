Продажи автомобилей «Москвич» в Перми откроются с завтрашнего дня

С 3 марта в 23 городах РФ, в том числе в Перми, начнутся продажи автомобилей «Москвич». Об этом сообщает пресс-служба автомобильного завода «Москвич». Цена автомобиля составляет от 1,97 млн руб. В столице Прикамья завод ранее выбрал трех дилеров бренда — это компании VERRA, «Сатурн-Р-Авто» и «Сильвер Моторс».

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АО «Московский автомобильный завод “Москвич”» было основано на базе завода «Рено Россия», перешедшего в собственность правительства Москвы после того, как французская компания Renault ушла с российского рынка. В ноябре 2022 года на новом предприятии было запущено производство. Сейчас завод выпускает два кроссовера на базе китайского Jac — «Москвич-3» и электрокар «Москвич-3е». Первые автосалоны «Москвича» открылись в столице, дилеров в Перми завод определил в январе. Автомобили пермские дилеры бренда получили в конце февраля, однако, как поясняли источники на рынке, продажи можно было начать только после того, как автопроизводитель проведет аудит автоцентров.