Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об автомобилях, которые будут представлены в рамках выставки на ВДНХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей Гаража особого назначения Фото: Музей Гаража особого назначения

В течение довольно долгого времени во всех советских учебниках истории достижения страны сравнивались с показателями 1913-го, последнего предвоенного года в биографии Российской империи. Намолот зерновых, версты построенных железных дорог… Сегодня у нас есть возможность почувствовать, как далеко мы ушли за прошедшие 110 лет в деле автомобилестроения.

В Музее Гаража особого назначения на ВДНХ открывается выставка «Первые моторы России», посвященная заре автомобилизма в нашей стране. Организаторы и кураторы проекта постарались стилизовать современную экспозицию под то, как демонстрировались публике машины — их тогда называли моторы — в далеком 1913 году, когда в Санкт-Петербурге проходила IV Международная автомобильная выставка.

Разумеется, полностью повторить ее было невозможно, да такая задача и не ставилась. Но и то, что удалось собрать, производит сильное впечатление. В исторических интерьерах представлены уникальные экспонаты из коллекции Политехнического музея, находившиеся в запасниках и впервые собранные вместе. Гордость выставки — отечественный «Руссо-Балт», единственный сохранившийся легковой автомобиль этой марки в мире.

Среди других редкостей уникальные британский сайкл-кар «Эй-Си» и французский «Бэй-Би». Диковинные транспортные средства с вековой историей представлены трехколесным немецким «Феномобилем», а также французским «Де Дион-Бутон», в котором пассажиры сидят перед водителем и лицом к нему. Или вот еще электромобиль, принадлежавший селебрити, как написали бы сегодня, — британская машина на батарейках «Сити энд Сабурбан», изготовленная для российской императрицы Марии Федоровны.

Помимо, собственно, автомобилей здесь много антуража, задача которого в том, чтобы зритель почувствовал себя как на выставке начала XX века. Цветочные гирлянды — обязательный для того времени элемент оформления стендов, афиши и даже сеансы синематографа. Экспозиция «Первые моторы России» будет открыта на ВДНХ до 29 октября.