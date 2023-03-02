Елена Дербилова стала председателем Союза женщин Удмуртии

Руководителя постоянной комиссии госсовета Удмуртии по труду, социальной политике и делам ветеранов Елену Дербилову избрали председателем Союза женщин республики. Соответствующее решение приняли делегаты общественной организации на конференции, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Госпожа Дербилова в своей речи отметила, что в числе приоритетов Союза женщин региона будет активизация информационной работы с населением. «Необходимо усилить работу не только в плане поддержки семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, но и транслировать в общество положительный опыт семейной жизни, позитивные истории, это позволит стимулировать многих супругов сохранить брак, преодолеть разногласия, а также снизить количество абортов»,— сказано в сообщении.

Кроме того, в ходе конференции участники обсудили вопросы реализации Национальной стратегии в интересах женщин на 2023-2030 годы и социальное проектирование. В рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзом женщин и Советом отцов Удмуртии.