В промышленной отрасли Саратовской области не хватает 2,5 тыс. специалистов

Саратовский губернатор поручил сформировать кадровый резерв в промышленности. О ситуации в этой сфере говорилось на сегодняшнем заседании облправительства под председательством губернатора Романа Бусаргина.

Сейчас в отрасли не хватает более 2,5 тыс. специалистов.

Роман Бусаргин поручил областному минпрому разработать план действий, в котором будет сформировано, какие кадры нужны на рынке труда, какие вузы, техникумы и колледжи их готовят, где можно организовать переобучение на востребованные специальности, как организована профориентация в школах.

Он также предложил пересмотреть поставленные на этот год задачи, которые касаются индекса промышленного производства и заработных плат сотрудников.

Марина Ковалева