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Средний размер автокредита в Удмуртии сократился до 936 тысяч рублей в январе

В январе средний размер выданных автокредитов в Удмуртии сократился на 10% и составил 936 тыс. руб., месяцем ранее — 1,03 млн руб. Как сообщает пресс-служба НБКИ, республика заняла последнюю позицию в рейтинге среди 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России средний размер выданных автокредитов составил 1,18 млн руб., снизившись на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение среднего размера составило 6,9%.

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