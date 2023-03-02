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Коммерсантъ FM
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Минтранс Белоруссии анонсировал покупку российских Sukhoi Superjet New и МС-21

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко заявил, что власти страны рассматривает закупки российских Sukhoi Superjet New и МС-21. По его словам, уже достигнуты предварительные договоренности.

«Есть определенные проработки с Российской Федерацией, они активно работают по самолетам Sukhoi Superjet New и МС-21. Но мы будем выходить на более конкретный результат, когда реально самолет МС-21 появится. Предварительные определенные договоренности есть, мы над этим вопросом работаем»,— сказал господин Авраменко журналистам (цитата по «Прайму»).

В 2022 году против авиаотрасли Белоруссии ввели жесткие санкции ЕС и США, в том числе запретили поставлять в страну авиадетали и предоставлять услуги по ремонту самолетов белорусских авиакомпаний. В мае в Минтрансе Белоруссии говорили, что изучают возможность использования российских самолетов для белорусских авиакомпаний.

Олеся Павленко

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