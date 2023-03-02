Выдано разрешение на строительство архивного комплекса Петербурга у «Ладожской»

2 марта Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на строительство архивного комплекса Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга и Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, передает «Деловой Петербург».

Девятиэтажный комплекс высотой в 29 м будет построен на Заневском проспекте. Общая площадь здания составит 18,6 тыс. м2, площадь участка — 12 тыс. м2, следует из разрешения на строительство. Разработкой проекта занимался «Научно-технический центр «Северо-Запад Проект». Разрешение Госстройнадзора выдано до 16 мая 2025 года.

В проекте обозначены два читальных зала на 38 и 38 мест, научная библиотека, два зала для выставок и конференц-зал. Также там появятся отделы реставрации, дезинфекции, микрофильмования и переплета. Из городского бюджета на эти цели выделяется 1,8 млрд руб.

Конкурс на строительство здания провели осенью 2022 года. Госконтракт подписала одна из двух претендовавших на строительство компаний — ООО «Суар-Групп». Согласно условиям, работы должны быть завершены осенью 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге объявлен конкурс на строительство комплекса для Центрального исторического архива.

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