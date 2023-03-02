Майор запаса осужден в Омске за хищение у Минобороны 4 млн рублей

В Омске вынесен приговор бывшему военнослужащему, майору запаса по делу о мошенничестве со средствами, выделяемыми Министерством обороны РФ на выплату зарплаты внештатным работникам.

Следствием установлено, что фигурант дела, работая в комиссариате, изготавливал фиктивные документы о привлечении внештатных сотрудников для оформления призывных дел, вручения повесток, оказания помощи в работе призывных и медицинских комиссий. «На основании поддельных документов на счета подставных коммерческих организаций ФКУ «Военный комиссариат Омской области» производилась компенсация понесенных расходов», - сообщили в УФСБ по региону. Ущерб, причиненный Минобороны, составил около 4 млн руб.

Фигурант дела был приговорен Омским гарнизонным военным судом к двум годам колонии-поселения, также суд удовлетворил иск Минобороны о взыскании с обвиняемого 3,8 млн руб.

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Анна Егорова