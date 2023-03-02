Юго-Восточная железная дорога нарастила перевозки пассажиров на 14,5% с начала года

В январе-феврале 2023 года на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД, управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) было перевезено 1,7 млн пассажиров — на 14,5% больше, чем за два месяца 2022-го. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД. В том числе в дальнем следовании было отправлено 652 тыс. пассажиров — на 31%, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличился показатель и в пригородном сообщении — на 5,6% (более 1 млн пассажиров).

Пассажирооборот за два месяца 2023 года составил 1,2 млрд пасс-км. Это в 1,8 раза больше, чем в январе-феврале 2022-го. В дальнем следовании пассажирооборот вырос в 1,8 раза и составил 1,1 млрд пасс-км, в пригородном сообщении показатель увеличился на 15% и достиг 38,3 млн пасс-км.

Мария Старикова

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