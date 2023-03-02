Ярмарки продлевают сезон

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие мероприятия пройдут в Сеуле, Нью-Йорке и Австралии во второй половине года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конференц-центр COEX в Сеуле, 2010 год.

Фото: Truth Leem / Reuters Конференц-центр COEX в Сеуле, 2010 год.

Фото: Truth Leem / Reuters

И снова про международные ярмарки. Обычно после июньского Art Basel мировой художественный мир уходит в отпуск. Однако в этом году организаторы мероприятий решили продлить сезон и в начале июля открывают новую мировую ярмарку — Tokyo Gendai. Несмотря на название, проводиться она будет в соседней Иокогаме и соберет от 80 до 100 экспонентов. Ярмарка позволит сравнить японский рынок с соседями из Сеула, Тайбэя, Сингапура и Гонконга, кто в Азии сильнее.

В сентябре многоликий Frieze доберется до Сеула и объединится с местной ярмаркой Kiaf. Обе откроются в один и тот же день на разных уровнях огромного конференц-центра COEX в корейской столице. В прошлом году первое издание сеульского Frieze привлекло всеобщее внимание.

В это же время в Нью-Йорке будет проводиться Armory Show. В прошлом году выставка продемонстрировала значительный рост масштабов: с 160 экспонентов в 2021-м до более 240 в 2022-м. Интересно, что будет в нынешнем. Одновременно проходит второе издание Independent 20th Century, в котором основное внимание уделяется искусству прошлого века с целью пересмотра канона, 30 экспонентов.

А в другом полушарии в те же сроки проходит Sydney Contemporary. Крупнейшая художественная ярмарка Австралии отметит свой 10-летний юбилей. Объединяя галереи со всего континента и Азиатско-Тихоокеанского региона, ярмарка обычно принимает более 90 экспонентов. А вот и оригинальный Frieze London и Frieze Masters в середине октября, будет около 160 галерей. Это очень престижное мероприятие, поверьте. Одновременно проводится сателлитная ярмарка – 1-54. В Париже вместо практически исчезнувшего FIAC второй год подряд будет проведена ярмарка Paris+, и тоже в середине октября.

В ноябре ожидаются две ярмарки в не очень признанных художественных центрах: Artissima в итальянском Турине (ярмарке уже 30 лет) и Art Cologne в немецком Кёльне. Это старейшая в мире художественная ярмарка, и она отметит свое 56-е издание. В ней обычно принимают участие около 190 экспонентов. А в декабре в Майами пройдет Art Basel Miami Beach, Untitled Art и NADA Miami.