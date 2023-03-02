В Ярославле дополнительно обсудят проект благоустройства Павловской рощи

Мэр Ярославля Артем Молчанов заявил о необходимости повторного обсуждения с жителями Дзержинского района проекта благоустройства Павловской рощи. Об этом градоначальник рассказал рабочим завода «Технофлекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Благоустройство рощи запланировано в 2023 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Как пояснил господин Молчанов, федеральное финансирование мэрией уже получено.

«Деньги получили. Проект прошел экологическую экспертизу. Можно уже аукцион объявлять, в апреле начинать делать. В этом году у нас срок реализации до 1 сентября. Но мы будем выносить это на координационный совет Дзержинского района. Есть определенная категория людей, которая против благоустройства Павловской рощи. Мы еще раз будем обсуждать. Но я считаю, что не сделать сейчас, потерять федеральные деньги, это недопустимо»,— сказал Артем Молчанов.

Координационный совет в Дзержинском районе хотят провести на следующей неделе. Согласно плану-графику закупок МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», стоимость благоустройства Павловской рощи оценена в 38,46 млн руб. Проект предусматривает оформление входной группы, установку малых архитектурных форм, асфальтировку дорожек и монтаж в роще освещения.

Андрей Иванов