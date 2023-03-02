Житель Кавказского района задержан за продажу автомата Калашникова с боеприпасами

Сотрудники полиции задержали жителя Кавказского района, обвиняемого в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 48-летний мужчина с августа по сентябрь 2022 года сбывал боевые гранаты, автомат Калашникова с боеприпасами, взрывчатые вещества и запрещенные в гражданском обороте предметы.

При обыске в доме подозреваемого правоохранители обнаружили боевые гранаты, боевые пистолеты, тротиловые шашки и боеприпасы. Полицейские установили причастность задержанного к шести фактам противоправной деятельности. Кроме того, обвиняемый хранил дома более 15 граммов марихуаны для личного употребления.

«Устанавливаются места приобретения обвиняемым запрещенных к гражданскому обороту предметов. Уголовное дело направлено в суд», — говорится в сообщении.

Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Тат Гаспарян

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