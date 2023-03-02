21-летнего жителя Удмуртии подозревают в мошенничестве с арендованными иномаркам на 6 млн рублей

В столице Удмуртии задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, общая сумма ущерба оценивается в почти 6 млн руб.

Так, по данным следствия, молодой человек арендовал дорогостоящие иностранные автомобили, после чего сбывал их в мастерские по авторазбору. Сотрудники полиции установили, что мужчина причастен к хищению у жителя Ижевска автомобиля Nissan, стоимость которого составила более 2 млн руб., а также BMW стоимостью 3,7 млн руб. у жителя Перми.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Оба автомобиля изъяли из автомастерских. Молодой человек, которому грозит до 10 лет лишения свободы, водворен в изолятор временного содержания.