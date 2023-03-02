Власти Бурятии выделили 60 млн рублей на помощь мобилизованным

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о выделении 60 млн руб. на закупку техники и обмундирования для мобилизованных.

«Выделяем очередную помощь нашим бойцам, находящимся на передовой. Закупаем все по запросам быстро и оперативно. Безопасность и эффективность наших бойцов — приоритет»,— прокомментировал господин Цыденов в своем Telegram-канале.

В список закупаемого, перечисленного главой региона, включены квадрокоптеры и системы доставки и сброса груза, экшен-камеры, тепловизионные прицелы, тепловизионные монокуляры, наборы инструментов, костюмы различной модификации, обувь, генераторы, а также УАЗ-пикап.

Влад Никифоров, Иркутск