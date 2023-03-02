Investor Day компании Tesla разочаровал инвесторов

В среду, 1 марта, Tesla провела свое ежегодное мероприятие Investor Day — встречу с инвесторами, на которой компания рассказывает о своих планах, проектах и т. д. Инвесторы не слишком хорошо восприняли нынешнюю презентацию, так что акции Tesla в среду снизились более чем на 5%.

Как отмечают эксперты, на трехчасовом мероприятии основатель Tesla Илон Маск и другие топ-менеджеры компании много говорили о ее предшествующих достижениях и общем видении ее будущего, при этом сообщив мало конкретных деталей о новых продуктах и планах. Они заявили, что Tesla собирается производить 20 млн электромобилей в год к 2030-му — в прошлом году она произвела 1,3 млн автомобилей, а в целом на данный момент — 4 млн. Также на мероприятии сообщили о планах построить новый завод в Мексике.

Инвесторов, в частности, интересовало, как Tesla планирует наращивать долю на рынке в Китае. «Когда у вас есть ценный продукт по доступной цене, вам не нужно беспокоиться о спросе»,— заявил в ответ на этот вопрос директор по глобальному производству Том Чжу. Кроме того, как отмечают эксперты, инвесторы ожидали, что Tesla может объявить о планах создания более бюджетного электромобиля, однако этого в презентации не было. Сейчас самая дешевая модель — Model 3 — продается от $43 тыс.

Яна Рождественская