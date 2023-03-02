Корпоративный кредитный портфель заемщиков Адыгеи в 2022 году увеличился на 25%

На 1 января 2023 года объем кредитов, выданных предприятиям в Адыгее, составил 18,8 млрд руб., что на 25% больше, чем в аналогичную дату прошлого года, сообщает пресс-служба Национального банка по республике.

Среди заемщиков за последний год на 8% увеличилась доля предприятий обрабатывающих производств, на 19,4% выросло количество сельскохозяйственных предприятий, также на 57,4% увеличилась доля юрлиц, специализирующихся на управлении недвижимостью. Обязательства малого и среднего бизнеса в кредитном портфеле выросли на 27,3% до 14,2 млрд руб. Доля займов крупных предприятий увеличилась на 21,4% и составила 11,5 млрд руб.

«Всего за прошлый год объем кредитов, выданных юридическим лицам, составил 22,5 млрд рублей, что на 8,4% больше, чем за 2021 год», – прокомментировал управляющий Национальным банком по Республике Адыгея Сергей Самойленко.

Анастасия Назарова