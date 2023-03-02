В «Сочи Парк Отель» завершена масштабная реконструкция

В гостиничном комплексе отремонтированы номерной фонд, холлы, рестораны и спа-центр



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Трехзвездочный сочинский гостинично-оздоровительный комплекс «Сочи Парк Отель» завершил реновацию и принимает первых гостей. В ходе работ обновлен номерной фонд, гостевые лифтовые холлы, зоны ресепшн. В комплексе полностью заменены постельные принадлежности и матрасы. Часть номерного фонда оборудована для проживания маломобильных категорий граждан. Об этих изменениях рассказали в компании.

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Ремонт затронул и точки общественного питания: обновлены интерьеры и кухонное производство. Изменения коснулись не только внешнего вида объектов, но и меню заведений, оно стало более разнообразным и сбалансированным.

Как отметили в компании, в ближайшее время на базе медицинского центра «Сочи Парк Отеля» откроется санаторно-курортное направление с предоставлением оздоровительных услуг. Капитальный ремонт с полной заменой оборудования состоялся в СПА и фитнес-центре.

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«После 10 лет эксплуатации отель требовал плановой реновации, и это характерно для цикла жизни гостиничного объекта. У отеля огромный номерной фонд, где одновременно могут разместиться более 6500 гостей. Имея такие вводные, особое внимание мы уделили оснащению номерного фонда и обновлению точек питания – ресторанам шведской линии и a la carte. Через улучшение качества сервиса, питания и разнообразие инфраструктуры нам удалось сохранить уникальность территории и концепции, запустив любимый отель в новом формате», - сообщил генеральный директор ООО «Сочи-Парк Отель» Владислав Смирнов.

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В дальнейших планах компании запустить на территории комплекса новые рестораны и кафе. К лету для гостей отеля откроется обновленный оборудованный пляж с береговой полосой протяженностью 380 метров с полноценной инфраструктурой для отдыха и развлечений.

Гостинично-оздоровительный комплекс «Сочи Парк Отель» был построен в 2013 году. Его номерной фонд составляет 2880 номеров, комплекс располагается на территории площадью 26 га. После перехода под управление ГК Mantera объект закрылся на реновацию и начал продажи по диверсифицированной модели: через официальный сайт, партнеров-туроператоров и дочернюю структуру ГК – ТО Mantera Travel.

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