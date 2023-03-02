В Краснодаре проведут бесплатные исторические экскурсии для туристов-колясочников

В Краснодаре проведут 12 бесплатных экскурсий по историческому кварталу для маломобильных туристов-колясочников. Об этом сообщает Бюро путешествий и экскурсий «Краснодаръ».

В сопровождении экскурсовода туристы осмотрят объекты культурного наследия в границах улиц Красная, Советская, Красноармейская и Постовая.

«Во время экскурсии экскурсовод покажет иллюстрации, которые ассистент экскурсовода будет отправлять во временный групповой чат. Картинки с экскурсии останутся у туриста на память», — пояснила глава Бюро Ирина Дубовицкая.

Смартэкскурсии проведут для туристов 1-й категории инвалидности и сопровождающих лиц. Мероприятия начнутся с 11 марта, длительность экскурсии составит 1,5-2 часа.

Анастасия Донскова

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