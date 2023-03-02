В Мостовском районе обновят зеленую зону возле дома культуры

В текущем году в селе Беноково в Мостовском районе приведут в порядок зеленую зону у дома культуры. Реконструкцию проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Долгое время центральная часть Беноково находилась в запустении: недостаточное количество тротуарных дорожек, скамеек, детская площадка с устаревшим оборудованием», — рассказал временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Администрация сельского поселения подала заявку на включение в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Теперь в селе появится новая современная территория.

В парке обновят тротуары, обустроят новые дорожки, установят скамьи, светильники и ограждения. Кроме того, здесь появится спортивная зона с комплексом тренажеров и скейт-парком, а на детских площадках установят новые игровые элементы.

Территорию планируют оборудовать наземными тактильными указателями для слабовидящих людей.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram