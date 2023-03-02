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Саратовский губернатор сравнил безразличие к участникам СВО и их семьям с предательством

В Саратовской области будет открыто отделение фонда поддержки ветеранов специальной военной операции. Об этом губернатор Роман Бусаргин сообщил на заседании облправительства.

Фонд будет оказывать адресную поддержку ветеранам СВО и членам их семей. В его работе будут участвовать сотрудники разных ведомства. За каждой семьей закрепят персонального социального работника.

Господин Бусаргин обещал обеспечить участников СВО и их семьи постоянным вниманием. «Безразличие здесь, не побоюсь этого слова, сравнимо с предательством», - резюмировал он.

Глава региона рассказал о поддержке работников оборонно-промышленного комплекса. По решению президента, им будут предоставлять льготное арендное жилье. После того как федеральный центр утвердит программу, она должна заработать в регионе. Минпрому вместе с руководством предприятий ОПК поручено выяснить, сколько специалистов воспользуются новой мерой поддержки.

Марина Ковалева

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