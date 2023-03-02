Сократить чиновников и правоохранителей предложил бизнесмен Олег Дерипаска

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил сократить число чиновников и сотрудников правоохранительных органов. «Я бы вообще подумал над масштабным сокращением армии чиновников, которые оттягивают на себя ресурсы», - сказал он, выступая на Красноярском экономическом форуме. Он предположил. что число чиновников может быть сокращено в два-три раза, сотрудников правоохранительных органов, «наверное, в пару раз». «Это же серьезная обуза для экономики», - сказал он (цитата по «РИА новости»).

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«Европа рано или поздно вынуждена будет с нами сотрудничать, но когда это может произойти, на каких условиях? Наши проблемы, я уверен, не закончатся до средины 2025 года. Но нельзя давить на бизнес. Бизнесу на земле – малому и среднему – сейчас иногда нужно прижать голову. Находясь в санкциях, точно знаю – в тишине мыши едят крупу веселее», - сказал он.

Бизнесмен также отметил, что необходимо создавать условия для деятельности предпринимателей. «Государство должно создать условия и отойти, желательно подальше. Ход истории основан на творчестве свободных людей, свободных предпринимателей. Государство состоит из этих предпринимателей и мы еще увидим на что они способны», - отметил Олег Дерипаска.

Господин Дерипаска также считает, что в ближайшее время Россия может столкнуться с дефицитом источников финансирования экономики. В таких условиях «очень важно верховенство права и предсказуемости»: «Если мы будем каждый год или квартал менять правила игры, никто не будет верить: ни российские предприниматели, ни иностранные. Он также отметил, что «необходимо прекратить эти кабальные, из каменного века, "посадки" всех подряд неизвестно за что». Совершил человек экономический проступок, компенсировал его - пусть идет дальше работать», - сказал он (цитата по «Интерфакс»).

В прошлом году также в рамках форума бизнесмен говорил, что Россию в ближайшее время ожидает жесточайший кризис, однако выход обязательно будет найден.

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Анна Егорова