В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве студентки 20-летней давности

Уголовный розыск Петербурга задержал 48-летнего мужчину, который более 20 лет назад убил и изнасиловал студентку. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Уголовное дело по факту убийства 19-летней первокурсницы колледжа возбудили в марте 2002 года после обнаружения трупа у дома №4 по Фонарному переулку. На теле были найдены следы удушения. Прокуратура возбудила уголовное дело, но тогда подозреваемых в деле не появилось.

По данным следствия, мужчина был знаком с убитой и в день трагедии предложил ей встретиться. Они вместе пошли в ночной клуб, но девушка решила вернуться домой. По дороге между ними возникла ссора, в результате чего мужчина набросился на студентку, изнасиловал и задушил. Затем он скрылся с места преступления.

После преступления мужчина часто менял место работы. В последние три года жил затворником вместе с отцом на его пенсию. Как отметили в полиции, в феврале оперативники смогли выйти на след подозреваемого и задержали его в квартире дома №6 по улице Шкапина. Сейчас мужчина передан в следственные органы.

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