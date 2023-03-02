«Сравни»: Москва, Санкт-Петербург и Калининград признаны лучшими городами для жизни в России

Финансовый маркетплейс «Сравни» составил рейтинг лучших городов для жизни в России. Согласно рейтингу, самые лучшие соотношения стоимости квартиры (50 кв. м) к зарплате, а также показатели продолжительности жизни, плотности населения, уровня преступности и степени загрязнения воздуха в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

В топ-5 городов для жизни вошли:

Москва. В городе комфортные условия проживания и развитая инфраструктура. Средняя зарплата составляет 113,7 тыс. руб., средняя стоимость новостройки площадью 50 кв. м — 18 млн руб., число преступлений на 10 тыс. населения — 83. Средняя продолжительность жизни — 74,6 года. Санкт-Петербург. В городе хорошее качество воздуха, индекс соотношения средней стоимости квартиры к средней зарплате меньше московского. Средняя зарплата — 82,4 тыс. руб., средняя стоимость новостройки — 12 млн руб., число преступлений — 86. Средняя продолжительность жизни — 72,5 года. Калининград. В городе проще накопить на жилье, чем в Москве и Санкт-Петербурге, качество воздуха среднее по России. Средняя зарплата — 47,3 тыс. руб., средняя стоимость новостройки — 5 млн руб., число преступлений — 93 (по области). Средняя продолжительность жизни — 71 год. Тюмень. В городе самое маленькой соотношение зарплаты к стоимости квартиры в рейтинге. Жилье стоит дешево, а заплата в городе почти сопоставима с московской. Средняя зарплата — 87 тыс. руб., средняя стоимость новостройки — 5,5 млн руб., число преступлений — 119 (по области). Средняя продолжительность жизни — 71 год. Сочи. В городе комфортный климат, множество санаториев и домов отдыха. При этом стоимость недвижимости одна из самых высоких по России. Средняя зарплата — 48,8 тыс. руб., средняя стоимость новостройки — 13 млн руб., число преступлений — 105 (по области). Средняя продолжительность жизни — 70,5 года.

В рейтинг также вошли Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск.

Олеся Павленко