В Татарстане МСЗ могут запустить без штрафов для инвестора до декабря 2025 года

В случаев ввода мусоросжигательного завода под Казанью до декабря 2025 года инвестор строительства предприятия (компания «РТ-Инвест») не будет оштрафован. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Напомним, сроки строительства МСЗ были перенесены на фоне пандемии коронавируса, а позже из-за антироссийский санкций после начала спецоперации. Однако в сообществе потребителей такие причины посчитали несостоятельными. В связи с этим компании «РТ-Инвест» грозил штраф.

В пресс-службе совета рынка отметили, что при вводе МСЗ не ранее 1 декабря 2025 года и не позднее декабря 2026-го инвестору придется заплатить штраф в сумме 25% от стоимости непоставленной мощности.

"Ъ-Казань"