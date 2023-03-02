Курултай Башкирии внес в Госдуму законопроект об увеличении командировочных

В Государственную Думу внесен проект федерального закона об увеличении размера суточных, которые начисляются работникам компаний в период служебной командировки, и создании правовых условий для их индексации. Законопроект внесен Курултаем Башкирии. Изменения планируется внести в статью 168 Трудового кодекса России, сообщила пресс-служба парламента республики.

Согласно действующему законодательству, размер суточных составляет 100 руб. в день. Фиксированная сумма прописана в постановлении Правительства России в 2002 году, с тех пор цены значительно выросли, а размер командировочных не пересматривался, отмечается в сообщении.

Законопроектом предлагается привязать размер суточных к индексируемому показателю — минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Размер суточных будет определяться как 1/30 МРОТ и будет автоматически меняться вслед за его индексацией.

Сегодня МРОТ в России составляет 16,2 тыс. руб. Если законопроект примут, размер суточных составит 541 руб.

Майя Иванова

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