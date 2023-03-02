Водитель Nissan погиб после столкновения с бензовозом в Темрюкском районе

В Темрюкском районе Краснодарского края в результате столкновения Nissan Almera и бензовоза погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГИБДД по региону.

Фото: Краснодар / Телетайп

Авария произошла 1 марта около 8:30 на автодороге «Соленый — Порт Кавказ».

По предварительной информации, 46-летний водитель Nissan Almera, двигаясь в сторону Порта Кавказ, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с бензовозом КАМАЗ (пустой). За рулем бензовоза находился 45-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель Nissan погиб на месте»,— сообщили в ведомстве.

Тат Гаспарян

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