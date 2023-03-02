«Дети воюют на доступном им уровне»

В российских городах задерживают подростков, которые относят себя к новой молодежной субкультуре ЧВК «Рёдан», названной в честь группировки из манги Hunter x Hunter («Охотник против охотника»). Участники ЧВК «Рёдан» носят клетчатые штаны и кофты с изображениями пауков. Они утверждают, что их объединяет любовь к аниме. Вместе с тем в крупных ТЦ регулярно происходят стычки между членами «Рёдан» и их оппонентами, к которым относятся выходцы из кавказских и азиатских республик, футбольных ультрас и пр. Новороссийский психолог Наталья Зиновьева рассказала «Ъ-Кубань», стоит ли волноваться, если подросток надевает клетчатые штаны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Зиновьева

Фото: предоставлено автором Наталья Зиновьева

Фото: предоставлено автором

«Подростковый возраст, в котором дети проживают пубертатный кризис, ставит вопросы о привязанности к семье, поиске новых авторитетов и своей ''стаи''. Дети объединяются в сообщества для общения, поддержки, детям важно ощущать себя частью чего-то большего, чем их семья. В этот момент юношеский максимализм, эмоциональный фон зашкаливает, многие подростки кажутся агрессивными, неуправляемыми, живущими в поиске новых ощущений и приключений, чем умело пользуются манипуляторы. ЧВК “Рёдан” начиналось весьма безобидно, но его участники оказались втянуты в политические игры.

Военные и политические события не обходят стороной и мир детей, которые, например, после Великой Отечественной войны еще около 40 лет в играх имитировали военные действия. Современные процессы также оказывают влияние на несформированные ценности молодых умов, поэтому дети имитируют своими битвами то, что проживают по факту взрослые люди. Аббревиатура ''ЧВК'' рядом с названием движения ''Рёдан'' появилась не случайно, это, вероятно, также манипуляции взрослых над массой увлеченных и вовлеченных в движение детей, что делает ее отнюдь небезопасной.

Такие молодежные движения, в которых от сотен до десятков тысяч участников, при умелой манипуляции становятся управляемой машиной, которой можно руководить удаленно, вбрасывая различные лозунги, места встреч и назначая противника, иначе говоря это программирование, стравливание и вовлечение детей в уличные бои, издевательства, насилие и беспредел.

Достаточно войти в чат ЧВК ''Рёдан'', где в комментариях дети разыгрывают реальные межнациональные битвы в информационном пространстве, используя всю аббревиатуру современных военных действий, заявляют о своей приверженности и принадлежности к армиям, ЧВК ''Вагнер'', используя фамилии президентов стран—участниц конфликта. Дети воюют на доступном им уровне. И это не шуточные игры, это реальная пропаганда и даже диверсия, так как вовлечение детей в разрушительные действия внутри страны создают очаги хаоса в мирных городах, где может пострадать любой ребенок, вовлеченный в любую субкультуру. Поводом для этого может стать одежда, прическа, эмблемы, что для здоровых людей не представляет мишени, а для заряженных агрессивных масс это команда ''фас''. Через детей в конфликты вовлекаются взрослые, в том числе правоохранительные органы.

Обращаясь к родителям можно сказать: будьте особенно внимательны к своим детям в период СВО, к их увлечениям, интересуйтесь их жизнью, друзьями, сообществами, культурой. Внимательно относитесь к их выбору и предпочтениями в образе, одежде, цитатам, общению, задавайте вопросы, разговаривайте. Заставьте их думать о выборе, на чем он основан. Прививайте детям ценность жизни, здоровья, оставайтесь опорой и авторитетом через дружеское общение, поддержку».

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