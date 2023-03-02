Предложен новый вариант трассировки Южного обхода Саратова

Росавтодор предложил новый вариант трассировки Южного обхода Саратова. Его обсудили на совещании под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина в Москве.

Протяженность нового варианта трассировки составляет 46,3 км, включая мост через реку Волгу – 11,9 км. Этот вариант на 46,3 млрд руб. дешевле, чем рассматриваемые ранее. Стоимость обхода с новой трассировкой составит 134,4 млрд руб. вместо 180,7 млрд руб.

Завершить проект планируется к 2026 году.

Власти обещают, что новая трассировка не затронет жилые дома жителей Энгельсского района, чего они опасались ранее.

Марина Ковалева