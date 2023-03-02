В Севастополе заболеваемость ОРВИ снизилась на 32% за неделю

За прошедшую неделю в Севастополе заболеваемость ОРВИ снизилась на 32%. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

За последние 12 недель показатель заболеваемости снизился на 12,4%. В лечебных учреждениях города зарегистрировали 2486 пациентов с ОРВИ, при этом показатель заболеваемости составил 63 случая на 10 тыс. населения.

Число новых заболеваний снизилось в возрастных категориях до 2 лет — на 34%, от 3 до 6 лет — на 27%, от 7 до 14 лет — на 40%, среди взрослых — на 29%.

Ранее в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Севастополе были приостановлены занятия в четырех классах трех школ.

Анастасия Донскова

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