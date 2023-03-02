Главбуха детсада в Тольятти обвинили в хищении свыше 8,5 млн рублей

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в крупном и особо крупном размере (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении главного бухгалтера детского сада в Тольятти. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следствие установило, что обвиняемая в течение семи лет похищала бюджетные средства. Это делалось за счет «незаконного перечисления себе завышенной заработной платы и иных выплат», выяснили правоохранители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, считают прокуроры. Общий размер хищений превысил 8,5 млн руб.

Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы за каждое преступление. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тольятти.

Ранее в Тольятти отравились педагог и воспитанники детсада. Специалисты выявили у них кишечную инфекцию.

Георгий Портнов