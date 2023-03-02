Банк России: количество выявленных в Прикамье поддельных купюр снизилось втрое

В 2022 году в банковской системе Пермского края изъято из обращения 92 поддельных российских денежных знака на сумму более 337 тыс. руб. Это в три раза меньше по количеству и почти в четыре — по объему нанесенного ущерба, чем в 2021 году. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

В 2022 году в крае почти в четыре раза (до 59 штук) сократилось количество изъятых фальшивок номиналом 5 тыс. руб., которые по-прежнему представляют наибольший интерес для фальшивомонетчиков. На их долю в прошлом году пришлось 64% от всего количества подделок.

Второе место — 22% от общего числа — сохранили за собой поддельные тысячерублевые банкноты. В прошлом году их было выявлено 20 штук. Из наличного денежного оборота было также изъято 11 фальшивых банкнот номиналом 2 тыс. руб. и по одной банкноте 200 и 50 руб.

Кроме того, в Пермском крае в прошлом году было выявлено 13 поддельных купюр номиналом 50 и 100 долларов США.