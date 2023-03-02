Предпринимательницу Надежду Шиловскую объявили в розыск

Октябрьский районный суд Саратова отказал адвокату предпринимательницы Надежды Шиловской Дениса Бадикова, который просил отменить постановление об объявлении его доверительницы в розыск. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Как сообщили в суде, госпожа Шиловская, обвиняемая в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), была объявлена в розыск 23 января этого года. «В рамках уголовного дела... в отношении Шиловской была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, также она была допрошена в качестве подозреваемой и уведомлена о том, что 13 января 2023 года ей будет предъявлено обвинение, 17 января 2023 г. Шиловская привлечена в качестве обвиняемой. Шиловская не явилась для проведения следственного действия, сведений о своем месте нахождения не сообщила», — сообщили в суде.

Адвокат пытался обжаловать постановление об объявлении в розыск, но суд его ходатайство не удовлетворил.

В чем конкретно обвиняют Надежду Шиловскую (мать бывшего депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина), в суде не уточняют.

Сергей Петунин