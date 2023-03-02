В Кургане закроют проезд по Чеховскому мосту

С 4 марта в Кургане полностью закроют движение транспорта по Чеховскому мосту, пролегающему над железнодорожной линией «Курган-Екатеринбург». Это связано с ремонтом путепровода, уточняют в администрации города.

Сейчас на правой стороне Чеховского моста со стороны микрорайона Заозерный сняли тротуарные плиты и ограждения. Для дальнейших работ демонтажу подрядчику нужно завезти на объект тяжелую строительную технику, которая не сможет безопасно работать при реверсивном движении. Директор департамента развития городского хозяйства Кургана Андрей Плешков отмечает, что ограничения позволят выполнить ремонт в срок.

Работы на Чеховском мосту по контракту стоимостью 154,8 млн руб. выполняет ООО «Гарант». Завершить работы подрядчику предстоит до 1 декабря этого года.