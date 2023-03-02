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Суд в Переславле не стал наказывать чиновника за невыполненный ремонт моста

Переславский районный суд прекратил дело об административном правонарушении бывшего заместителя главы Переславля Владислава Клыкова, который, по мнению ФАС, не исполнил обязательства по ремонту пешеходного моста через реку Трубеж. Решение о прекращении дела суд вынес 1 марта.

Фото: портал «Переславль.рф»

Фото: портал «Переславль.рф»

Пешеходный мост через реку Трубеж ремонтировался в декабре 2021 года. Заказчиком работ выступало МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского», которое на момент работ возглавлял господин Клыков. Подрядчиком был ИП Беззубцев. Весь комплекс работ не был выполнен, контракт был в одностороннем порядке расторгнут заказчиком, который обратился в ярославское управление ФАС, чтобы включить подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Однако, в Ярославском УФАС при рассмотрении дела увидели вину не предпринимателя, а заказчика, который «после выявления необходимости в выполнении дополнительного объема работ не только не принял необходимых мер, направленных на скорейшее урегулирование сложившейся ситуации по своей инициативе, но и не отреагировал на попытки подрядчика разрешить миром спорные вопросы».

Как сообщал «Ъ-Ярославль», по итогам рассмотрения дела в ФАС решили привлечь к административной ответственности директора МКУ «Центр развития Переславля-Залесского» Вячеслава Клыкова. Ему грозил штраф в 15 процентов от стоимости контракта, то есть до 106 тысяч рублей. В материалах административного дела, поступившего в суд, указывалось, что чиновник, не исполнив муниципальный контракт, «причинил существенный вред интересам общества и государства, что выразилось, по мнению УФАС в подрыве авторитета органов местного самоуправления и ущемления прав населения на пользование мостом».

Переславский районный суд начал рассмотрение дела в январе 2023 года, а решение по нему было вынесено 1 марта. Суд прекратил производство по делу «в связи с отсутствием состава административного правонарушения». Сам господин Клыков чиновником уже не является — в феврале 2023 года он покинул пост заместителя главы администрации Переславля-Залесского.

Андрей Иванов

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