Авиапарк «Красавиа» пополнится 20 самолетами «Ладога»

Красноярский край приобретет 20 турбовинтовых самолетов ТВРС-44 «Ладога». Они пополнят авиапарк региональной авиакомпании «Красавиа». Поставщик - Уральский завод гражданской авиации. Планируется, что новые самолеты поступят в регион в период с 2026 по 2030 год. Ожидается, что в 2024 году будет подписан предварительный договор поставки, который определит основные условия сделки.

«Они заменят морально и физически устаревшие Ан-24, выпущенные еще в 1970-80-е годы. Сначала самолеты пройдут эксплуатацию в реальных географических и климатических условиях Сибири и Арктической зоны. В дальнейшем авиакомпания будет приобретать серийные образцы самолета по схеме финансового лизинга», - сообщили в краевом правительстве.

В феврале сообщалось, что в Красноярском крае будет создан центр постпродажного технического обслуживания отечественных воздушных бортов, в том числе самолетов «Байкал» и «Ладога».

100% акций АО «КрасАвиа» принадлежит Красноярский край. Авиапарк компании составляет 24 самолета и 18 вертолетов. В 2022 году ею перевезено 412 тыс. пассажиров, что 35% больше года ранее. Маршрутная сеть компании насчитывает 33 регулярных направления.

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Оксана Павлова