В Красноярске полицейского подозревают в получении взятки от продавца контрафактных спорттоваров

Фигурантом уголовного дела стал сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции горУМВД Красноярска, который подозревается в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Он арестован, сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

Согласно версии следствия, в 2018-2022 годах полицейский получил от продавца спорттоваров взятку 450 тыс. руб., а также одежду и обувь на 60 тыс. руб. Вознаграждение, говорится в деле, предназначалась за непроведение проверок по фактам реализации в магазине контрафакта и отказ в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, говорится в деле, осенью 2019 года полицейский в ходе проверки изъял в одном из отделов ТК «Восточный» парфюмерную и косметическую продукцию известных брендов в количестве 8,6 тыс. штук общей стоимостью около 1 млн руб. Впоследствии страж порядка вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако изъятый товар владельцу не вернул. Похищенным имуществом подозреваемый распорядился по собственному усмотрению, указывается в деле.

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Илья Николаев