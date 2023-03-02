В Сочи скорректируют границы горно-санитарной зоны

В Сочи обсудили корректировку границ горно-санитарной зоны охраны курорта. Об этом сообщает МЦУ курорта.

«Существующие зоны ГСО не соответствуют действующему законодательству и сдерживают возможности создания новых объектов ЖКХ, транспортной, социальной инфраструктуры, остро необходимых с учетом роста числа жителей и ежегодно увеличивающегося турпотока»,— говорится в сообщении.

В настоящее время в границы ГСО входит территория побережья от реки Шепси до реки Псоу. На северо-востоке территория граничит с Главным Кавказским хребтом, на юго-западе проходит по акватории Черного моря в 500 м от берега. Утвержденные границы действуют в течение последних 54 лет, но к настоящему времени в градостроительных нормах произошли значимые изменения. Это вызвало необходимость пересмотра действующих границ ГСО, в том числе для кадастрового учета.

После доработки проект нового разграничения зоны ГСО направят на согласование в федеральные учреждения.

Анастасия Донскова

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