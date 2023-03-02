Офисные работники в Ижевске в 4 раза чаще «удаленщиков» отмечают усиление контроля работодателем

В столице Удмуртии 23% опрошенный жителей, трудящихся на территории работодателя, отмечают усиление контроля за последние три месяца. Среди «удаленщиков» такую тенденцию заметили 6%, сообщает пресс-служба SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом об ужесточении трудовой дисциплины мужчины говорят чаще женщин — 25 и 20% соответственно. Среди респондентов младше 34 лет также больше тех, кто заметил возросший контроль, чем среди более старших коллег — 29 и 15% соответственно. В число популярных мер вошли установка системы видеонаблюдения, ужесточение контрольно-пропускного режима, а также ужесточение политики информационной безопасности.