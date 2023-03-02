Загородный жилой комплекс уфимского застройщика признан лучшим в стране

Urban Awards назвали фаворитов в сфере строительства.

Комплекс «Андерсен» (деревня Начапкино, 4 км от западной границы Уфы) от компании ПОРАДОМ стал лучшим в категории загородного строительства премии Urban Awards.

Сильными сторонами проекта эксперты назвали единую дизайн-среду, высокий уровень безопасности, развитую инфраструктуру (фельдшерско-акушерский пункт, торговый центр, скейт-парк, кафе, променад), хорошую транспортную доступность.

Таун-парк «Андерсен» – настоящий мини-город рядом с Демой: 100 индивидуальных жилых домов, 300 таунхаусов и все, что необходимо для полноценной жизни в шаговой доступности – от магазинов и пунктов выдачи маркетплейсов до спортивных площадок. Закрытая территория, шлагбаумы и более 100 камер гарантируют спокойствие, а 2000 квадратных метров детских пространств – яркий и активный досуг для самых маленьких жителей комплекса.

Для нас премия – это, в первую очередь, знак, что мы все делаем правильно. «Андерсен» – масштабный и нестандартный проект, в который мы вкладываем много ресурсов и сил, и, конечно, нам приятно, что это отмечено на федеральном уровне, – подчеркнул Ринат Зайнуллин, основатель ПОРАДОМ.

Кроме того, «Андерсен» – первый в России поселок с проектным финансированием: компания строит на деньги банка, а взносы дольщиков аккумулируются на специальном эскроу-счете, деньги с которого застройщик получает только после сдачи объекта. Суть проектного финансирования заключается в комплексном подходе к оценке рисков проекта и определения оптимальной суммы и сроков участия инвестора и коммерческих банков. Таким образом, получается безопасная для всех сторон сделка. Банк выбирает проект, которому доверяет и ожидает от него коммерческого успеха, а покупатели могут быть уверены, что их средства не используются для строительства, а значит сроки сдачи никак не зависят от продаж.

Стоимость таунхаусов начинается от 3 900 000 рублей. Все таунхаусы сдаются в получистовой отделке.

Материал предоставлен ООО СЗ Начапкино. Проектные декларации представлены на сайте наш.дом.рф.

ООО ДК Порадом