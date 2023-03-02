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На Дону откорректируют оплату услуг ЖКХ для многоквартирных домов с 1 марта

В Ростовской области с 1 марта изменился порядок расчета нормативов потребления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирных домах, сообщает государственная жилищная инспекция региона.

Изменения коснутся домов, где собственники не определились с расчетами оплаты СОИД по общедомовым счетчикам. В администрации Ростова пояснили, что если раньше оплата ЖКУ для общих помещений (отопление, освещение подъездов, водоотведение) рассчитывалась с учетом мощности подключаемого оборудования и удельного расхода ресурсов, то теперь расчеты будут основываются на фактических показателях счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями.

Однако, при наличии систем автоматического учёта, расчёт производится по показаниям таких систем.

Управляющие компании произведут перерасчет за четыре месяца прошлого года (с 1 сентября по 31 декабря 2022 года).

«Размер платы за ЖКУ может как уменьшиться при более низком уровне реального потребления, чем по нормативным показателям, так и увеличиться при высоком уровне потребления», — уточняет государственная жилищная инспекция Ростовской области.

Анастасия Назарова

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