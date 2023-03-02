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«Метроэлектротранс» закупит обнаружители следов взрывчатки за 7 млн рублей

Казанский МУП «Метроэлектротранс» приобретет пять портативных обнаружителей паров и следов взрывчатки для городского метро. Стоимость оборудования составляет 7,2 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Прибор необходим при оперативном обследовании подозрительных предметов и веществ, которые обнаруживаются в ходе досмотра пассажиров. Данный детектор отбирает и анализирует частицы и пробы воздуха и идентифицирует пары нитроглицерина, тринитротолуола, смесей аммиачной селитры и углеводородного горючего вещества, микрочастицы гексогена и т. д.

Приборы будут поставлены не позднее начала лета 2023 года.

"Ъ-Казань"

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