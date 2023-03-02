Суд вернул уголовное дело в отношении экс-главврача краевого онкодиспансера в следственный комитет

Индустриальный районный суд Перми 1 марта продолжил повторное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главного врача ГБУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер» Максима Мезенцева. По информации в картотеке суда, на заседании было принято решение о возвращении дела прокурору или руководителю следственного органа, так как обвинительное заключение составлено с нарушением требований кодекса. Источник, знакомый с ситуацией, полагает, что, скорее всего, дело вернется на дополнительное расследование в СУ СКР по Пермскому краю.

В начале марта 2022 года Индустриальный райсуд признал Максима Мезенцева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Было установлено, что в декабре 2019 года он получил взятку в виде двух подарочных сертификатов на сумму 50 тыс. руб. от организации, занимающейся поставкой питания. Виновному был назначен штраф в размере 300 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в области здравоохранения, сроком на два года. В конце апреля апелляционным определением Пермского краевого суда приговор был оставлен без изменений и вступил в законную силу. Однако по ходатайству защитников господина Мезенцева Седьмой кассационный суд в Челябинске вернул дело в первую инстанцию для рассмотрения другим составом суда, усмотрев в приговоре ряд процессуальных нарушений.

Максим Мезенцев возглавил краевой онкодиспансер летом 2018 года. После вынесения приговора в прошлом году он покинул пост руководителя медучреждения. Эту должность заняла Зинаида Акишина, ранее работавшая в диспансере заместителем главврача.