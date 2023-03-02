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На Пермском тракте образовалась пробка из-за ДТП с микроавтобусом и грузовиками

На 238 км трассы «Пермь-Екатеринбург» микроавтобус столкнулся с КАМАЗом, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. В районе ДТП затруднено движение – транспорт пропускают по одной полосе. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на Персмком тракте образовалась пробка.

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Фото: Пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

Фото: Пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

Фото: Пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

Фото: Пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

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Фото: Пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

Фото: Пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

Фото: Пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

Фото: Пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

В ГИБДД рассказали, что водитель микроавтобуса попытался обогнать грузовик, но не учел боковой интервал, в результате чего произошло столкновение. Микроавтобус отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком Scania, а затем опрокинулся на бок.

В микроавтобусе пассажиров не было, водитель перевозил коробки. Обстоятельства ДТП выясняются. Информации о пострадавших пока нет.

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