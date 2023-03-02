Экс-глава пермского департамента транспорта решил заняться бизнесом в Самаре

Бывший начальник департамента транспорта администрации Перми Роман Залесинский зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в Самаре. По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующая запись в ЕГРИП была внесена межрайонной инспекцией ФНС №20 по Самарской области 1 марта. Согласно выписке из ЕГРИП, в статусе ИП господин Залесинский собирается заниматься арендой и лизингом грузовых транспортных средств, а также водных транспортных средств и оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Роман Залесинский возглавил департамент транспорта Перми в мае 2018 года. До этого он руководил подведомственным Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» в Пензе. В должности главы пермского департамента транспорта господин Залесинский проработал менее года — в марте 2019-го он покинул ее, и вскоре начальником департамента был назначен Анатолий Путин, возглавляющий ведомство по настоящее время.

После ухода из администрации Роман Залесинский решил заняться бизнесом в Прикамье и выступил соучредителем нытвенского ООО «Центр ИТ-ЛПЭД», которое специализируется на механической обработке металлических изделий. Господину Залесинскому по-прежнему принадлежит 49% в уставном капитале этой компании.