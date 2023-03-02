В Краснодаре 24% жителей отметили усиление контроля на работе

В Краснодаре 24% жителей, работающих на территории компаний, и 6% удаленщиков отметили усиление контроля со стороны работодателя за последние три месяца. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

«В число наиболее упоминаемых мер входят: установление системы видеонаблюдения, ужесточение контрольно-пропускного режима, усиление контроля соблюдения требований охраны труда и техники безопасности, а также ужесточение политики информационной безопасности»,— говорится в сообщении.

Чаще об ужесточении контроля за производственным процессом отмечают мужчины, чем женщины (25% и 18% соответственно). Больше всего среди респондентов, отметивших возросшее внимание работодателя к трудовому процессу, краснодарцев с уровнем заработной платы выше 80 тыс. руб. в месяц (27%).

Анастасия Донскова

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