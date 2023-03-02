Рейс из Петербурга в Анталью приземлился в закрытой для российских самолетов Венгрии

Самолет Airbus A321 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в турецкую Анталью, неожиданно приземлился в Будапеште, следует из данных сервиса Flightradar24. Как утверждают пользователи соцсетей, борт вовремя не получил разрешение на полет над Польшей и вынужден был сесть для дозаправки.

Согласно данным Flightradar24, воздушное судно изменило курс, пролетая над Литвой, сделав несколько кругов над Каунасом, после чего развернулось в сторону Будапешта, сделав также несколько кругов в пространстве Словакии. Сейчас самолет добрался до пункта назначения в Турции. Он приземлился в Анталье около 22:00 1 марта.

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